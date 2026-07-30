"Siamo molto ottimisti in vista della prossima stagione. Ovviamente adesso mi sento a casa, conosco bene l'ambiente e tutto il resto. Non vedo l'ora di iniziare le partite. E' sempre un onore fare parte di questo gruppo. Spero che ci siano delle belle cose che ci aspettano". Così Haley Bugeja, parlando a Inter TV del quarto anno che si appresta a vivere con la maglia nerazzurra. 

"Secondo me, abbiamo il gruppo giusto per fare bene quest'anno - ha spiegato la calciatrice maltese -. C'è un allenatore nuovo, quindi siamo in quel periodo dell'anno nel quale dobbiamo imparare, cercando di proseguire sulla stessa strada che abbiamo intrapreso negli ultimi tre anni. Io porto equilibrio in spogliatoio, mi trovo bene con tutti: con gli italiani, con gli stranieri, le giovani, quelle più esperte. Le giocatrici nuove? Hanno avuto un buon impatto, dentro e fuori dal campo". 

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 18:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.