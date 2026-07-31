La scomparsa di Franco Baresi ha scosso l'intero mondo del calcio. A partire da oggi, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento prima delle amichevoli che si giocheranno anche nel fine settimane. Riportiamo di seguito la nota della Federazione calcistica italiana: "Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana".