Ieri l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di John Stones, forte difensore inglese in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Manchester City. Ma il mercato in Premier League potrebbe non essersi esaurito a lui.

Come riferiscono più fonti, infatti, i nerazzurri restano interessati e non poco a Curtis Jones, che vuole lasciare il Liverpool. E attenzione alla sua duttilità tattica...

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Sezione: Copertina / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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