Gianfranco Zola è in dirittura d’arrivo come nuovo capo delegazione della Nazionale". Lo riferisce Fabrizio Romano, spiegando che l'intesa tra le parti potrebbe essere definita nelle prossime ore. D'altronde qualche indicazione era arrivata, seppur velata, da Malagò in un'intervista a SportMediaset: Zola? Non sarebbe giusto dire sì come non sarebbe giusto dire no. E' una figura che ha dato tanto al calcio e che ha dimostrato le sue capacità in Lega Pro con un progetto legato ai giovani".
Sezione: News / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 23:16
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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