Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato della tematica degli stadi anche in vista di Euro2032: "È chiaro che ci saranno cinque stadi a ospitare gli Europei. L’idea della Federazione mi sembra sia quella di portarne avanti il numero più ampio possibile per consentire all’UEFA di scegliere i migliori. Tuttavia, rientrare nel novero dei candidati permette di godere, oltre che della competizione, anche dei supporti amministrativi e finanziari che stiamo fornendo”. Le parole riprese da CalcioLecce.