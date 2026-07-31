Si alza vertiginosamente il coefficiente di difficoltà delle amichevoli estive dell'Inter, reduce dai due test disputati in Germania contro i dilettanti dell'SV Aasen e contro il Karlsurher. Domani, i nerazzurri affronteranno il Manchester City, a Hong Kong, dove ieri sono arrivati dopo un lungo viaggio aereo. Per questo motivo, Cristian Chivu ha concesso al gruppo un giorno di riposo per smaltire, almeno in parte, la stanchezza accumulata per le undici ore di volo. Il primo giorno di lavoro, alla vigilia della sfida, prevede un doppio allenamento che precede la conferenza stampa.