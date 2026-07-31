Un incontro speciale all’insegna della storia e dei valori nerazzurri. Il capitano storico dell’Inter Giuseppe Bergomi ha voluto dare il benvenuto a John Stones nella sede del club, accompagnando il nuovo arrivato davanti alla prestigiosa bacheca dei trofei. Un momento simbolico, con il passato glorioso dell’Inter rappresentato dalle tante coppe conquistate e una nuova pagina pronta a essere scritta. Bergomi, bandiera nerazzurra e protagonista di un’epoca indimenticabile, ha accolto Stones trasmettendo il senso di appartenenza e la tradizione che da sempre caratterizzano il club. Tra cimeli, trofei e ricordi, il difensore inglese ha potuto vivere un primo assaggio della storia interista, ricevendo il saluto di uno dei giocatori più rappresentativi di sempre. Un abbraccio tra generazioni diverse, unite dagli stessi colori: quello nerazzurro.

Un benvenuto speciale per John Stones pic.twitter.com/CAdVLM4XwL — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 31, 2026