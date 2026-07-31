Il mondo del calcio piange Franco Baresi: lo storico capitano del Milan si è spento all'età di 66 anni. "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi - il messaggio scritto dal club rossonero su X -. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".
"Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima - scrive il Milan sul proprio sito -. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica.
Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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