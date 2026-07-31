L'Inter continua a lavorare per Cristian Romero, dopo aver ingaggiato ufficialmente Jonh Stones nella giornata di ieri. Ne sono convinti i colleghi de La Repubblica che, per avvalorare la notizia, riportano la posizione di Roberto De Zerbi, manager del Tottenham, sul Cuti: "Non l'ho mai chiamato per convincerlo a restare. Rispetto quello che mi ha detto (di voler partire, ndr), stessa cosa per Vicario".

I nerazzurri - si legge - hanno ormai abbandonato la pista Trevoh Chalobah, sempre più vicino al Como. Il suo arrivo darebbe via libera alla Juventus per Jhon Lucumí. 

Sezione: Focus / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 10:15
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.