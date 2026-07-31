Enzo Maresca, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole, in programma domani nel primo pomeriggio, contro l'Inter: "Domani è la nostra prima partita, si tratta di un'opportunità per crescere e migliorare. Penso che ci troviamo all'interno di un processo in cui è importante giocare queste partite. Siamo felici di essere qui e di allenarci in questo contesto", ha detto Maresca, che si è anche soffermato sul futuro di Rodri (del quale si è parlato molto in questi giorni, ndr): "Si tratta di speculazioni, al momento. Ha subito un intervento chirurgigo lunedì scorso e tutto è andato bene. Appena finirà le vacanze post-Mondiale, si unirà a noi".