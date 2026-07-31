La Lega Serie C, dopo aver reso noti i calendari dei tre gironi della terza serie per il 2026-2027, ha comunicato anche gli orari delle prime otto giornate del girone di andata. L'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, inserita nel girone C, debutterà domenica 23 agosto alle ore 18 allo stadio Angelo Massimino contro il Catania di Emilio Longo. La prima partita interna sarà invece quella contro l'Altamura programmata alle 21 di sabato 29 agosto.
Ecco il dettaglio delle prime otto gare dei nerazzurri:
1 ª GIORNATA DI ANDATA - CATANIA-INTER U23 Domenica 23 agosto Ore 18.00
2 ª GIORNATA DI ANDATA - INTER U23-ALTAMURA Sabato 29 agosto Ore 21.00
3 ª GIORNATA DI ANDATA - PICERNO-INTER U23 - Lunedì 7 settembre Ore 21.00
4 ª GIORNATA DI ANDATA - INTER U23-CASERTANA - Sabato 12 settembre Ore 15.00
5 ª GIORNATA DI ANDATA - CROTONE-INTER U23 Martedì 15 settembre Ore 18.30
6 ª GIORNATA DI ANDATA - INTER U23-FOGGIA Domenica 20 settembre Ore 15.00
7 ª GIORNATA DI ANDATA - GIUGLIANO-INTER U23 Domenica 27 settembre Ore 14.30
8 ª GIORNATA DI ANDATA - INTER U23-SCAFATESE Sabato 3 ottobre Ore 17.30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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