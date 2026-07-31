Nella giornata di ieri, il CRO dell'Inter Giorgio Ricci si è presentato insieme alla leggenda nerazzurra Christian Vieri nel quartier generale della BYD, automotive partner ufficiale del club, a Guangdong in Cina. Durante l'incontro, utile per approfondimenti e scambi, i due hanno potuto provare veicoli a energia alternativa all'avanguardia come la Yangwang e la Formula Leopard, rafforzando ulteriormente la cooperazione intersettoriale tra le due aziende nei settori dello sport e della tecnologia.

Vieri e il suo team si sono concentrati sull'osservazione delle tecnologie innovative di modelli come la Formula Leopard e hanno condotto un test drive immersivo. "Uno scambio davvero piacevole, che ha favorito l'amicizia e approfondite discussioni sulla nostra collaborazione", scrive il COO dell'azienda automobilistica He Zhiqi.