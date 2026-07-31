Inter Media House ha voluto presentare John Stones in grande stile, creando l'immagine della pietra di marmo (giocando sul nome Stones, appunto, ndr). La pietra più preziosa, che fornisce eleganza e pulizia. Quella stessa eleganza che il difensore inglese vorrà mettere in campo insieme alla sostanza per dare un apporto notevole all'assetto difensivo: "Creare nuove linee è ciò che rende il calcio un'arte. Dare forma al caos, movimenti precisi e puliti per eliminare il superfluo. Eleganza e forza, come il marmo. Questa è la mia firma", ha detto Stones nel corso del bel video di presentazione.

Signature #3

[Marble, the most precious of all stones Welcome John] pic.twitter.com/ACg81D5qaD — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 31, 2026