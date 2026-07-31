Inter Media House ha voluto presentare John Stones in grande stile, creando l'immagine della pietra di marmo (giocando sul nome Stones, appunto, ndr). La pietra più preziosa, che fornisce eleganza e pulizia. Quella stessa eleganza che il difensore inglese vorrà mettere in campo insieme alla sostanza per dare un apporto notevole all'assetto difensivo: "Creare nuove linee è ciò che rende il calcio un'arte. Dare forma al caos, movimenti precisi e puliti per eliminare il superfluo. Eleganza e forza, come il marmo. Questa è la mia firma", ha detto Stones nel corso del bel video di presentazione.

Sezione: Focus / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 17:41
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione