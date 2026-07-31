Il mercato si muove senza soluzione di continuità. Dopo la notizia dell'approdo di John Stones alla corte di Chivu, i tifosi interisti hanno accolto con entusiasmo l'arrivo dell'esperto centrale inglese. Ma le situazioni sono dinamiche e in continua evoluzione. Tra entrate e uscite, le operazioni che la dirigenza nerazzurra deve ancora completare sono ancora tante. Manca ormai meno di un mese all'inizio della Serie A e tutte le rose del massimo campionato di calcio italiano devono ancora essere sistemate perbene.
E' del tutto evidente che il focus dell'Inter è molteplice: il vice di Denzel Dumfries è una necessità e la dirigenza ne è ampiamente consapevole. Il nome di Spence potrebbe essere spendibile, anche se le cifre non sono proprio così abbordabili. L'esterno inglese ha fatto un ottimo Mondiale. Nel frattempo l'Inter prosegue la preparazione, e adesso la tournée potrà fornire qualche altra indicazione (positiva e negativa) a Chivu.
Diouf ha dimostrato nell'amichevole in terra tedesca di sapersi adattare molto bene nel ruolo di esterno destro, è inevitabile un investimento in quella zona di campo. Prendendo in considerazione anche un aspetto fondamentale: nel 3-5-2 è importante avere gli esterni con i piedi connessi sulle rispettive fasce di appartenenza. Miglioramenti e aggiustamenti: queste parole d'ordine sono importanti per l'andamento della costruzione di una rosa che può essere migliorata solamente con ritocchi precisi e chirurgici.
L'andamento del mercato è stato parecchio lento. Complice ovviamente il Mondiale, che ha frenato le trattative, ma anche il livello economico fortemente squilibrato tra i vari campionati in Europa. L'Inter cerca di cogliere al meglio le opportunità, senza fare follie. Quel che conta, poi, sarà solo ed esclusivamente il campo. Sul quale Chivu e i suoi ragazzi stanno continuando a macinare per farsi trovare prontissimi allo start.
Niccolò Anfosso
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