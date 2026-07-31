L'Inter riaprirà il capitolo Cristian Romero eventualmente verso la fine del mercato estivo. E' quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera, nel classico pastone di mercato che contiene le ultime indiscrezioni sulle strategie dei top club italiani. "John Stones ha firmato il contratto biennale conl’Inter, che non rinuncia al sogno Romero. Se ne riparla a fine agosto", la chiosa dell'articolo del quotidiano milanese. 

Sezione: Focus / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 10:43
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.