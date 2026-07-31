Tramite alcuni intermediari, l'Inter ha riattivato i contatti con il Liverpool per Curtis Jones facendo sapere di essere disposta a mettere sul piatto 35 milioni di euro, secondo quanto svelato da The Athletic. Una cifra che, secondo alcune fonti, è ancora inferiore alla valutazione che fanno i Reds.

Nonostante la scadenza del contratto vicina, 30 giugno 2027, i dirigenti del club di Anfield insistono sul fatto che preferirebbero perdere il classe 2001 a parametro zero tra un anno piuttosto che autorizzare la sua uscita per un valore inferiore a quello ritenuto congruo in questo momento storico. Il Liverpool, spiegano i colleghi, ha fatto riferimento all'operazione di gennaio che ha portato Conor Gallagher dal Tottenham all'Atletico Madrid per 40 milioni di euro.