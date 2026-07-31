L'assenza di Erling Haaland dalla partita di domani tra Manchester City e Inter è diventata un caso diplomatico a Hong Kong. Questo dopo le dichiarazioni rilasciate dalla segretaria per la Cultura, lo Sport e il Turismo di Hong Kong, Rosanna Law Shuk-pui, che parlando a Hong Kong Commercial Radio ha rivelato come le autorità locali abbiano provato a negoziare la presenza del giocatore norvegese, che sarebbe stato senza ombra di dubbio l'attrazione principale della serata, ma le regole FIFA sulle vacanze dei giocatore hanno frenato tutto: "Se avessimo speso molti soldi per invitarlo e lui non fosse stato in grado di giocare, non avrebbe avuto senso invitarlo per un tè", dichiara Luo.
La segretaria ha aggiunto inoltre: "Noi ammiriamo molto questo fuoriclasse, ma le persone non sono macchine e, secondo i regolamenti FIFA, non può giocare, dovremmo lasciarlo riposare o offrirgli una somma ingente per farlo venire?", sottolineando come l'organizzazione di partite amichevoli non dovrebbe basarsi esclusivamente su un singolo giocatore di punta; la priorità dovrebbe essere data all'attrattiva complessiva della squadra. "Il Manchester City ha già venduto 30.000 biglietti per questa partita, e il dibattito è ancora acceso e l'entusiasmo immutato, il che dimostra quanto il pubblico sia interessato a questo incontro. Sarò presente anch'io, non vedo l'ora di vivere un'atmosfera di festa per un evento grandioso", ha concluso.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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