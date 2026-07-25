Il Como non è riuscito a trovare un accordo con il Chelsea per il trasferimento di Trevoh Chalobah. L’incontro tenutosi oggi tra le società non ha prodotto la svolta attesa e il club lombardo valuta alternative per rinforzare la difesa. Secondo Sky Sport, il Como aveva già presentato due offerte, entrambe respinte dai Blues, prima del nuovo confronto. Il Chelsea continua a chiedere 30 milioni di sterline per il difensore inglese e non intende concedere sconti significativi.

La posizione del club londinese nasce dal valore attribuito a Chalobah, impiegato con continuità da diversi allenatori e nel giro della nazionale inglese. La società considera congrua la cifra fissata, nonostante la partenza del giocatore nel mercato estivo. Il ventisettenne - seguito anche dall'Inter nelle scorse settimane - ha altri due anni di contratto con il Chelsea, oltre a un’opzione esercitabile dal club per una stagione aggiuntiva. Una situazione che permette ai Blues di trattare senza urgenza e mantenere una posizione rigida sul prezzo. Il suo accordo è valido almeno fino al 2028, con possibilità di estensione fino al 2029.

Il Como valuta altri difensori

Dopo il mancato accordo, il Como dovrà decidere se avvicinarsi alla richiesta economica del Chelsea oppure cambiare obiettivo. La priorità resta l’acquisto di un centrale capace di garantire esperienza, fisicità e affidabilità. L’interesse per Chalobah non può considerarsi tramontato, ma la distanza tra le parti rimane. Senza un’apertura dei Blues o un rilancio del Como, la trattativa rischia di fermarsi dopo settimane di contatti.