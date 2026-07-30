Alessandro Pentima, classe 2008, sta per lasciare l'Inter per recarsi in Toscana, in Serie D, al TAU Altopascio. Lo riferisce La Nazione, spiegando che il giovane portiere è approdato ai nerazzurri meneghini nel 2025, ma pur adolescente, arrivava dalla squadra di serie D (quindi una categoria che conosce) del Cjarlins Muzane. La firma non è ancora arrivata ma potrebbe esserci già nelle prossime ore.