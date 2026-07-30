Alessandro Pentima, classe 2008, sta per lasciare l'Inter per recarsi in Toscana, in Serie D, al TAU Altopascio. Lo riferisce La Nazione, spiegando che il giovane portiere è approdato ai nerazzurri meneghini nel 2025, ma pur adolescente, arrivava dalla squadra di serie D (quindi una categoria che conosce) del Cjarlins Muzane. La firma non è ancora arrivata ma potrebbe esserci già nelle prossime ore.
Sezione: Mercato / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 22:34
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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