Issiaka Kamaté potrebbe partire in prestito per fare esperienza e tornare con un apporto tecnico maggiormente significativo in nerazzurro. Nel frattempo, però, l'ipotesi Palermo, che sembrava quella più calda, pare ssere definitivamente tramontata. Il Palermo avrebbe formulato un’offerta importante per provare a portare il giovane francese in Sicilia. La destinazione, tuttavia, non avrebbe convinto completamente il calciatore, che avrebbe preferito declinare la proposta. E adesso l'Inter attende l'occasione giusta che potrebbe arrivare sempre dalla cadetteria o, chissà, magari anche dalla massima serie.