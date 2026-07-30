L’Inter è partita per la tournée tra Hong Kong e Australia con una rosa ancora incompleta e il mercato avrà sicuramente un'accelerazione nelle prossime settimane, quelle che precederanno l'inizio del campionato. Nel frattempo la tournée sarà fondamentale per testare i ragazzi di Chivu. Ricordiamo che gli imegni extra-europei prevedono una sfida amichevole a Hong Kong contro il Manchester City (1° agosto) e due test dal sapor di Serie A con Milan e Juve, a Perth, in Australia (5 e 8 agosto). Un triplice appuntamento niente male per capire il livello della formazione interista in questo punto della preparazione estiva.