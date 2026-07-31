Da Kuala Lumpur, la Confederazione calcistica asiatica (AFC) ha espresso forte preoccupazione per gli sviluppi legati alla proposta di creazione della FIFA Forward Enterprise (FFE), il progetto che prevede l’introduzione di investimenti privati nelle principali competizioni FIFA. L’AFC ha annunciato il proprio sostegno a UEFA e CONCACAF, sottolineando come la possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo FIFA, entrata nel dibattito pubblico nelle ultime settimane, rappresenti un segnale allarmante per il futuro del calcio mondiale. La Confederazione asiatica ha osservato con profonda preoccupazione l’incertezza emersa all’interno della comunità calcistica internazionale, evidenziando come la proposta della FFE non sarebbe in grado di raggiungere il consenso e l’unità necessari per procedere.

Secondo l’AFC, la Coppa del Mondo FIFA rappresenta il vertice del calcio mondiale e trae la propria forza dalla partecipazione di tutte le Confederazioni e delle principali nazioni calcistiche. L’AFC ha inoltre evidenziato alcune criticità nei processi decisionali della FIFA, chiedendo maggiore trasparenza, consultazioni più efficaci e un coinvolgimento più ampio delle Confederazioni, delle federazioni nazionali e degli organi istituzionali. “La Coppa del Mondo FIFA, così come il calcio stesso, appartengono all’intera famiglia calcistica mondiale. Il loro futuro deve essere sempre costruito collettivamente, attraverso istituzioni che rappresentino le voci di tutte le Confederazioni e delle Federazioni affiliate (MA)”, ha dichiarato l’AFC. Per l’organismo asiatico, il futuro della Coppa del Mondo deve essere deciso attraverso un percorso condiviso dall’intera famiglia del calcio mondiale.