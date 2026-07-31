Arriva il messaggio di Javier Zanetti in ricordo di Franco Baresi, storico capitano del Milan che si è spento all'età di 66 anni. "Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre! Una leggenda per generazioni. Buon viaggio, Franco", ha scritto il vice presidente dell'Inter sui suoi canali social. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 08:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.