L'Inter continua a guardare con attenzione alla Premier League per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di SportItalia l'arrivo di John Stones rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni nerazzurre: il difensore inglese è stato scelto per garantire esperienza, leadership e qualità a un reparto che dovrà confermarsi ai vertici.

Il suo innesto permette inoltre alla dirigenza di affrontare con maggiore tranquillità le altre trattative, a partire da quella per Cristian Romero,  senza la necessità di accelerare davanti a richieste ritenute eccessive. Parallelamente cresce anche il tesoretto a disposizione del club. Le spese sostenute finora sono rimaste contenute, ad eccezione dell'investimento per Ivan Provedel, mentre la cessione di Akinsanmiro al Monza ha incrementato le risorse economiche, offrendo maggiore margine per intervenire sul mercato.

Tra gli obiettivi resta vivo l'interesse per Curtis Jones del Liverpool, valutato circa 35 milioni di sterline, mentre sulle corsie esterne proseguono le valutazioni dopo il rallentamento della trattativa per Djed Spence. In questo scenario Piero Ausilio è rimasto in Italia per seguire da vicino le operazioni, segnale di un mercato entrato nella fase decisiva. Con un budget più consistente e diversi obiettivi ancora nel mirino, l'Inter punta a completare una rosa sempre più competitiva per affrontare al meglio la prossima stagione.

Sezione: Focus / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 10:29
Autore: Giammarco Probo
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