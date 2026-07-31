La conferenza stampa di Cristian Chivu, alla vigilia del test di lusso tra Inter e Manchester City di Hong Kong, inizia con un ricordo doveroso di Franco Baresi, storico capitano del Milan che si è spento nelle scorse ore all'età di 66 anni: "Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport", le parole del tecnico nerazzurro.

Poi si passa alla partita: quanto è importante per vori essere qui? Che messaggio volete mandare ai tifosi presenti qui a Hong Kong?

"Sicuramente è un piacere essere qui, in questo posto fantastico. Siamo in una fase di preparazione alla nuova stagione, ma è speciale per noi avere l'opportunità di giocare qui, contro una grande squadra come il Manchester City. Anche se entrambe le squadre non sono al 100%, sicuramente tutti saranno felici del livello che proveremo a mettere in campo".

Come sta la squadra?

"La squadra sta bene, ha lavorato in Germania: ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma è normale. Per questo faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile".

Cosa porta l'arrivo di Stones alla squadra e cosa si aspetta dalle prossime settimane?

"Sono contento dell'arrivo di Stones: è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa. Al momento ci godiamo chi abbiamo qui, stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato. La squadra è competitiva, ma c'è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società".

Manca qualcosa alla squadra?

"Serve pazienza. Io chiedo di alzare il livello, sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità".

Affronterete il City che è allenato da Enzo Maresca.

"Ha già vinto la Championship e il Mondiale per Club, è giovane ma ha già fatto molto bene. Penso sia l'uomo giusto per guidare il Club dopo Guardiola".