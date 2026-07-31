Dopo la sessione di allenamento aperta al pubblico di venerdì sera, Rico Lewis, difensore del Manchester City, ha rilasciato un'intervista all'account ufficiale della formazione inglese parlando delle sue aspettative per la partita contro l'Inter di domani a Hong Kong:

Rico, siamo a Hong Kong da diversi giorni. Qui l'umidità è piuttosto alta. Hai già completato diverse sessioni di allenamento. Come ti senti?

"Nel complesso, è stata un'esperienza fantastica. Proprio come avevi detto, faceva caldo e umido e ha piovuto un paio di volte, ma tutto è andato bene. La gente del posto era molto cordiale, l'hotel in cui abbiamo alloggiato era ottimo e anche la qualità della formazione è stata eccellente. In breve, questo viaggio a Hong Kong è stata un'esperienza fantastica".

In conferenza stampa, Maresca ha dichiarato di sperare soprattutto di vedere i suoi nuovi schemi tattici dare i loro frutti nella partita di domani contro l'Inter. Potresti anticiparci quali nuovi stili di gioco sta introducendo nella squadra? Se l'allenatore non entra nei dettagli, immagino che non si possa rivelare troppo, giusto?

"Non è proprio opportuno entrare nei dettagli".

Ti senti a tuo agio con l'intensità delle sessioni di allenamento? Ti piace il ritmo di allenamento imposto da Maresca?

"Il processo di allenamento ora è molto fluido, l'intera organizzazione è ben strutturata e ogni giocatore ha sempre ben chiaro il proprio compito e la direzione da seguire. Nel complesso, è fantastico. Nell'ambito del calcio professionistico, lo spazio per l'innovazione e l'adattamento dei modelli di allenamento è limitato, ma i nuovi contenuti introdotti dall'allenatore hanno effettivamente prodotto risultati notevoli".

Sei cresciuto nel settore giovanile del Manchester City e conosci molto bene il sistema di allenamento dei giovani del club. Maresca ha anche elogiato il livello dei giovani giocatori che hanno viaggiato con la squadra. Come valuteresti questo gruppo di giovani giocatori?

"La loro prestazione è stata eccezionale. Come hai detto, il settore giovanile del Manchester City è senza dubbio uno dei migliori al mondo per quanto riguarda la formazione dei giovani, come dimostra la promozione di questi giocatori in prima squadra. Questi giovani dimostrano un'esecuzione impeccabile degli allenamenti, hanno assimilato a fondo la filosofia tattica della squadra e possiedono solide competenze tecniche. La loro prestazione negli ultimi giorni di allenamento congiunto dimostra un'ottima comprensione tattica".

Domani affronterete l'Inter, e questa amichevole pre-campionato sarà un test ad alta intensità per voi, giusto?

"Indubbiamente, le amichevoli di inizio stagione sono il miglior banco di prova, soprattutto contro avversari forti. Possiamo usare queste partite per testare tutto ciò che abbiamo affinato dall'inizio degli allenamenti e i giocatori migliorano costantemente il loro gioco di squadra. L'Inter è una squadra di alto livello e questa partita si preannuncia molto difficile".

A proposito, John Stones si è già trasferito all'Inter. Non giocherà nella partita di domani perché ha appena finito i Mondiali, ma questo trasferimento è l'ideale per lui. Ha dato un grande contributo anche al Manchester City. Come lo valuteresti?

"La storia di Stones al Manchester City è stata incredibile. A mio parere, era già una leggenda del club e si è assolutamente meritato questo titolo. Sono sinceramente felice per lui. Entrare a far parte di un club di tale livello è un traguardo meritatissimo, e si merita pienamente questo nuovo contratto".

Infine, parliamo della tua condizione fisica. Qual è il tuo livello attuale in termini di preparazione atletica? Quanto ti manca per raggiungere il tuo picco di prestazione nelle competizioni ufficiali?

"Mi sento in buona forma. Mi sono allenato da solo per gran parte della pausa estiva e non ho smesso completamente di allenarmi perché temevo che la mia condizione fisica potesse peggiorare se avessi interrotto gli allenamenti e che avrei dovuto riadattarmi al mio ritorno in squadra. Ho mantenuto una buona condizione fisica durante le vacanze, e la mia tecnica e la mia resistenza sono entrambe al top. Certo, l'allenamento individuale fuori stagione non può replicare l'intensità degli allenamenti e delle partite ufficiali, e devo ancora ritrovare gradualmente il mio ritmo partita attraverso le gare vere e proprie, ma al momento sono nella migliore condizione possibile".