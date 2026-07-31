"Ci uniamo alle condoglianze rivolte alla famiglia di Franco Baresi. Tutti coloro che amano questo sport oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale". Questo il messaggio di Cristian Chivu in ricordo dello storico capitano del Milan, che si è spento nelle scorse ore all'età di 66 anni. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 11:15
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.