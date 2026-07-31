E' quasi una necessità per l'Inter trovare il sostituto di Dumfries e la dirigenza nerazzurra vuole prendersi tutto il tempo possibile. Secondo Sportitalia, resta aperto anche il capitolo dedicato agli esterni. I dialoghi con il Tottenham per Djed Spence non hanno prodotto passi avanti significativi e per questo motivo la dirigenza sta monitorando soluzioni alternative. L’obiettivo è individuare il profilo più adatto alle esigenze di Chivu senza farsi trascinare in aste o trattative economicamente poco vantaggiose.