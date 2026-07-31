Nel corso della conferenza stampa, andata in scena alla vigilia del test match che metterà di fronte la sua Inter al Manchester City, Cristian Chivu ha trovato il modo di scherzare con un giornalista inglese a proposito del divario economico tra la Premier League e il resto del mondo: “Sarebbe bello se le vostre squadre spendessero di più i loro soldi all’estero che in patria, dove i prezzi sono altissimi... Ma noi siamo riusciti a prendere John Stones che aggiunge molto alla nostra difesa in termini di qualità, esperienza e personalità”, le parole del tecnico romeno riportate da Gazzetta.it.