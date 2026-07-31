Lo Spezia vuole costruire una squadra molto competitiva sul mercato di Serie C. Dopo aver praticamente chiuso per l'arrivo di Micai, secondo quanto riferisce TuttoC.com, i liguri hanno messo nel mirino Simone Cinquegrano, esterno rientrato al Sassuolo dall'esperienza della scorsa stagione con la maglia dell'Inter U23 (37 presenze complessive e 2 gol). Cinquegrano si è ben disimpegnato agli ordini della formazione guidata da Stefano Vecchi nel raggruppamento A della terza serie.

Non c'è solamente lo Spezia sul calciatore, che è molto ambito anche in Serie B: si registra, infatti, come evidenzia IrpiniaTvSport, il forte interessamento dell'Avellino, alla ricerca di un sostituto di Lulli. I Lupi hanno dirottato le proprie intenzioni sul classe 2004: si valuta la formula del trasferimento.