La scomparsa di Franco Baresi, all'età di 66 anni, lascia un vuoto anche in Walter Zenga, che ha ricordato lo storico capitano del Milan come rivale leale in tanti derby di Milano e non solo: "Sei stato un campione immenso, un avversario straordinario in tanti derby, un compagno di Nazionale - scrive l'ex portiere dell'Inter su Instagram -. Abbiamo vissuto sfide che hanno scritto la storia del calcio italiano. Oggi mi resta il ricordo di un grande rivale, di un grande amico e di una persona perbene. Ciao, Franco. Riposa in pace".

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 12:57
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.