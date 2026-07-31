La scomparsa di Franco Baresi, all'età di 66 anni, lascia un vuoto anche in Walter Zenga, che ha ricordato lo storico capitano del Milan come rivale leale in tanti derby di Milano e non solo: "Sei stato un campione immenso, un avversario straordinario in tanti derby, un compagno di Nazionale - scrive l'ex portiere dell'Inter su Instagram -. Abbiamo vissuto sfide che hanno scritto la storia del calcio italiano. Oggi mi resta il ricordo di un grande rivale, di un grande amico e di una persona perbene. Ciao, Franco. Riposa in pace".