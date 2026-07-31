È morto oggi, venerdì 31 luglio, il sacerdote ed educatore Don Antonio Mazzi, una delle figure più note del volontariato e dell'impegno sociale nel nostro Paese, fondatore della comunità Exodus che dagli anni '80 è diventata un punto di riferimento per il recupero di ragazzi tossicodipendenti. Il presbitero, negli anni presenza costante anche in tv, è scomparso all'età di 96 anni a Milano. Nato a Verona nel 1929, Don Mazzi si è mosso con iniziative di assistenza e formazione per i giovani già a partire dagli anni '60, dalla Città del Ragazzo di Ferrara alla Casa di Formazione a Roncà, passando poi per il Centro Giovanile della parrocchia San Filippo Neri, nel quartiere romano di Primavalle.

Era nota anche la sua fede nerazzurra: Don Mazzi ha stretto negli anni rapporti di amicizia con dirigenti e presidenti dell'Inter come Massimo Moratti e ha usato la sua passione per l'Inter e ha spesso usato la sua passione per i colori nerazzurri e per il calcio come strumento educativo e di unione sociale per i giovani. I funerali si terranno lunedì 3 agosto alle 15 nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano.