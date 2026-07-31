Sarà l'Inter il primo avversario in campionato del Monza di Ivan Juric, che oggi, allo Stadio Brianteo, si è presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico dei brianzoli: "Posso dire che sfideremo una grande squadra, sono i campioni d'Italia in carica. Sono contento di affrontarli", ha detto l'ex Roma e Atalanta.

In campo, a San Siro, il prossimo 22 agosto, potrebbe esserci l'ex nerazzurro Ebenezer Akinsanmiro, pronto a diventare ufficialmente un giocatore dei biancorossi. Per la gioia di Juric: "Sono venuto qui perché le idee del nuovo Monza sono molto chiare: puntare su diversi giocatori potenzialmente forti su cui lavorare tanto, Akinsanmiro è uno di questi. In alcuni ruoli, poi, chiaramente, serve più esperienza".