Tra i profili che tornano d’attualità, in casa Inter, c’è Curtis Jones. Secondo quanto riferisce Sportitalia, il centrocampista del Liverpool continua a piacere molto alla dirigenza interista, che starebbe valutando un nuovo contatto con i Reds. Il club inglese parte da una valutazione di circa 35 milioni di sterline, cifra importante ma non fuori dalla portata dell’Inter, soprattutto considerando le risorse attualmente disponibili.

Sezione: Focus / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 14:07
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione