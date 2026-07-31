Carlos Cordero, ex presidente della Federcalcio statunitense e oggi Senior Advisor della FIFA, si è dimesso nella giornata odierna. Di seguito le sue parole: "Non posso restare a guardare mentre la FIFA valuta la possibilità di vendere una quota della Coppa del Mondo. Sia chiaro: non ho avuto alcun coinvolgimento in questa proposta e ne sono assolutamente contrario. E' un cattivo affare per le associazioni che fanno parte della FIFA", ha detto.