L'Inter non ha perso la speranza di aggiungere Cristian Romero al suo reparto difensivo, che ieri ha accolto un campione come John Stones. La trattativa per il Cuti, si legge sulla Gazzetta dello Sport, si è fermata dopo che i nerazzurri avevano trovato un principio d''accordo con il Tottenham. Il motivo? Visioni diverse sull'ingaggio: in sostanza, le richieste avanzate dall'argentino - spiega la rosea - avrebbero fatto saltare gli equilibri dello spogliatoio e non potevano essere esaudite. Si vocifera che dietro al rilancio dell'ex Genoa si nasconda la voglia del giocatore di andare in Spagna, alla corte dell'Atletico Madrid.

Molto altro può succedere ancora da qui a fine mercato, persino scenari oggi imprevedibili. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, ne ipotizza uno: l'unica possibile partenza nel reparto difensivo dopo il rinnovo di Yann Bisseck, ovvero l'uscita di Alessandro Bastoni. Per il quale, a certe condizioni, oggi inesistenti, l'Inter accetterebbe di negoziare la sua cessione. E allora meglio farsi trovare pronti con le alternative: "Romero è un giocatore che può arrivare se va via Pavard e che deve arrivare se saluta Bastoni. Difficile, sì, però...", la chiosa del pezzo.