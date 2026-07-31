Il capitolo del calciomercato, in quest'ultimo giorno del mese di luglio, è più aperto che mai. Anche l'Inter, dopo aver chiuso il colpo Stones, prosegue alla ricerca dei prossimi tasselli per consegnare a Chivu una rosa il più completa possibile già per la prima giornata del campionato italiano. Secondo SportMediaset, il Tottenham avrebbe abbassato le pretese per il difensore Cristian Romero, centrale argentino sul quale c'è l'interesse dell'Inter (che resta in corsa).

La richiesta iniziale degli Spurs si aggirava intorno ai 40 milioni di euro, ma secondo l'emittente potrebbe emergere una maggiore flessibilità nella trattativa. Il tempo può diventare uno stretto alleato del club nerazzurro che, nel frattempo, si muoverà anche alla ricerca dell'esterno destro che andrà a sostituire Denzel Dumfries.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 15:04
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione