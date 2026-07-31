Il successo di misura nell'amichevole contro il Wrexham non ha attenuato il nervosismo nel post-partita del Liverpool. Al centro delle discussioni c'è un video circolato sui social, che mostra Curtis Jones visibilmente nervoso con il compagno Dominik Szoboszlai subito dopo il triplice fischio. L’inglese, che in questi giorni viene accostato all'Inter e che ieri ha anche messo un like all'approdo di Stones in nerazzurro, è apparso molto arrabbiato. All'inizio i tifosi si chiedevano le motivazioni del contendere. Il problema era la fascia di capitano, che l'ungherese non ha mai consegnato a Jones. Un episodio certamente destinato a far discutere in queste ore frenetiche in cui si continua a parlare molto di mercato e Jones resta sempre al centro del dibattito sul possibile addio dai Reds.