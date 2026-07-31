I dubbi sulla condizione fisica di John Stones, scrive la Gazzetta dello Sport, sono stati spazzati dalla giornata di visite mediche andate in scena a Milano. Rispetto al recente passato, vedi il caso Anan Khalaili, in questo caso l'idoneità agonistica è arrivata senza patemi o sorprese. E così, nella serata di ieri, l'Inter ha potuto accogliere ufficialmente il suo nuovo difensore, un 32enne a parametro zero per cui Oaktree ha deciso di fare una deroga vista la ghiotta occasione di assicurarsi un campione non più giovanissimo ma a certe condizioni economiche.

Come si legge sulla rosea, Cristian Chivu, ora a Hong Kong, ha parlato al giocatore anche ieri auspicando quello che si augura tutto l'ambiente: ovvero che ripete la gesta del Manchester City. Dove per qualche anno ha condiviso lo spogliatoio con Manuel Akanji, suo vecchio e ora futuro compagno: "Ho parlato con Manuel. Penso che sia uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato e sono molto contento. E poi ci sono tanti giocatori che ho affrontato a livello di club e con le nazionali: conosco il loro valore e non vedo l'ora di conoscere tutti", ha spiegato ieri Stones parlando ai canali ufficiali del club.