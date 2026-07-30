La tournée dell'Inter è entrata subito nel vivo a Hong Kong. Protagonisti della giornata di oggi sono stati Christian Vieri e Shaun Wright-Phillips, leggende rispettivamente di Inter e Manchester City, che si sono incontrate in vista dell’amichevole estiva tra le due squadre in programma il 1° agosto, al 'Kai-Tak Stadium'. In questa occasione, i due hanno realizzato un’intervista esclusiva, in cui hanno condiviso riflessioni sulla preparazione estiva e sull’importanza di sfide di alto livello già nelle prime settimane della stagione.

"La pre-season è il momento più importante perché è lì che si costruisce la base - ha spiegato Bobo -. La stagione sarà lunga, si gioca ogni tre giorni: più lavoro fai ora, meglio è". Un concetto condiviso anche da Wright-Phillips: "È fondamentale, è come mettere soldi in banca. Ti costruisci una base e da lì puoi solo migliorare".

Entrambi hanno poi sottolineato il valore della sfida tra Inter e Manchester City: "Quando affronti una grande squadra davanti a migliaia di tifosi, nessuno vuole perdere", ha detto Vieri. "Non c’è test migliore – gli ha fatto eco Wright-Phillips – vuoi sempre misurarti con i migliori, ed è quello che farà questa partita".