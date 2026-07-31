Ci si avvicina a grandi passi verso la definizione delle ultime sette partecipanti alla prossima edizione della Champions League. Martedì 4 e mercoledì 5, infatti, andranno in scena le gare di andata del terzo turno preliminare, che vedono in calendario anche un’interessante sfida tra i belgi dell’Union Saint-Gilloise e i norvegesi del Bodo/Glimt, due delle avversarie dell’Inter nell’ultima edizione con risultati diametralmente opposti. Da seguire anche Sparta Praga-Olympique Lyonnais. Lunedì 3 agosto, nel frattempo, ci sarà il sorteggio dei playoff che rappresentano l’atto conclusivo del percorso.

Questo il quadro completo:

Mjällby – Slovan Bratislava
Ararat-Armenia – Celje
Levski Sofia – Kairat Almaty
Hapoel Be’er Sheva – Stella Rossa
Dinamo Zagabria – Kauno-Zalgiris Kaunas
Olympiacos – NEC Nijmegen
Union Saint-Gilloise – Bodo/Glimt
Sparta Praga – Olympique Lyonnais
Aarhus – Sabah
Fenerbahçe – Sturm Graz
 

Sezione: News / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 19:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.