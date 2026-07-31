Ci si avvicina a grandi passi verso la definizione delle ultime sette partecipanti alla prossima edizione della Champions League. Martedì 4 e mercoledì 5, infatti, andranno in scena le gare di andata del terzo turno preliminare, che vedono in calendario anche un’interessante sfida tra i belgi dell’Union Saint-Gilloise e i norvegesi del Bodo/Glimt, due delle avversarie dell’Inter nell’ultima edizione con risultati diametralmente opposti. Da seguire anche Sparta Praga-Olympique Lyonnais. Lunedì 3 agosto, nel frattempo, ci sarà il sorteggio dei playoff che rappresentano l’atto conclusivo del percorso.

Questo il quadro completo:

Mjällby – Slovan Bratislava

Ararat-Armenia – Celje

Levski Sofia – Kairat Almaty

Hapoel Be’er Sheva – Stella Rossa

Dinamo Zagabria – Kauno-Zalgiris Kaunas

Olympiacos – NEC Nijmegen

Union Saint-Gilloise – Bodo/Glimt

Sparta Praga – Olympique Lyonnais

Aarhus – Sabah

Fenerbahçe – Sturm Graz

