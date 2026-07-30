Non è tramontata definitivamente la pista di mercato che porta a Curtis Jones per l'Inter. E il centrocampista dei Reds sembra voler mandare chiari messaggi social circa la propria volontà di intraprendere una nuova avventura. Ha messo like al post su Instagram dell'approdo di Stones all'Inter e, dopo  litigi al termine dell'amichevole di ieri, ecco che questo rappresenta un altro segnale notevole. Il Liverpool, lo ricordiamo, chiede 35 milioni di euro per liberare il centrocampista inglese.

Sezione: Focus / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 21:37
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione