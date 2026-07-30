Non è tramontata definitivamente la pista di mercato che porta a Curtis Jones per l'Inter. E il centrocampista dei Reds sembra voler mandare chiari messaggi social circa la propria volontà di intraprendere una nuova avventura. Ha messo like al post su Instagram dell'approdo di Stones all'Inter e, dopo litigi al termine dell'amichevole di ieri, ecco che questo rappresenta un altro segnale notevole. Il Liverpool, lo ricordiamo, chiede 35 milioni di euro per liberare il centrocampista inglese.