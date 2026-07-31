Gian Luca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, ha voluto smentire anche a Sky Sport la versione circolata su qualche media nelle scorse settimane, secondo cui Oumar Solet, vecchio obiettivo di mercato dell'Inter, avrebbe un problema alla cartilagine di un ginocchio: "Solet sta benissimo, sono sorpreso da quanto ho letto - le sue parole -. Vorrei che tutti i nostri giocatori avessero gli stessi problemi fisici di Solet. Lo scorso campionato ha giocato tutte le partite, eccetto due, e non ha saltato nemmeno un allenamento in un anno e mezzo. Se questo vuol dire avere un problema al ginocchio... Non so da dove esca questa fesseria. Siamo contenti di avere Solet, è un privilegio averlo in rosa. Lo considero un giocatore straordinario, un valore aggiunto. Non abbiamo necessità di venderlo".