Il mercato dell'Inter, tra entrate e uscite, secondo i calcoli fatti da Tuttosport, è stato praticamente a saldo a zero fino a questo momento. Motivo per cui il quotidiano torinese si chiede se Oaktree darà l'ok ai suoi dirigenti per completare il mercato con almeno un colpo importante, visto che all'inizio dell'estate era filtrata la notizia secondo la quale fossero stati messi a disposizione 40 milioni di euro di budget, al netto delle cessioni.

Cristian Chivu, si legge sul quotidiano torinese, si aspetta almeno altri due rinforzi, tre se dovesse dire addio Benjamin Pavard. A quel punto, spiega Tuttosport, arriverà un centrale low-cost, anche se Piero Ausilio sta continuando a tenere vivi i rapporti per Cristian Romero, convinto che il costo dell'operazione, tra ingaggio e cartellino, possa scendere con l'andare avanti del mercato. Sempre che nel frattempo non si inseriscano squadre come Atletico Madrid, Barcellona o addirittura Arsenal

Le necessità sono sempre le stesse: l’esterno destro, per il quale si sta cercando il profilo più funzionale, e il centrocampista. In quest'ultimo caso il nome c'è, Curtis Jones, ma la situazione è la stessa da mesi. Il Liverpool chiede troppo e serve fare spazio in rosa con l'uscita di Davide Frattesi.