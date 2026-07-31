Aprire le attività della FIFA a investitori privati: è questo il piano di Gianni Infantino. La Confederazione calcistica d'Oceania ha commentato così la situazione: "Questa proposta sarà esaminata dal Comitato esecutivo dell'OFC durante la prossima riunione di agosto. L'OFC invita le proprie associazioni membri a studiare il progetto e a partecipare al processo di consultazione". Non c'è, dunque, chiusura delle porte per il progetto che prevede la nascita della FIFA Forward Enterprise (FFE), una nuova società incaricata di gestire le attività commerciali e gli eventi della FIFA.