Anche Gianfelice Facchetti ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, una delle più grandi icone della storia del Milan e del calcio italiano. Attraverso il suo profilo Instagram, il figlio dello storico capitano dell’Inter Giacinto Facchetti ha dedicato parole cariche di rispetto e affetto alla bandiera rossonera.Un messaggio particolarmente significativo, considerando la storica rivalità tra Milan e Inter, ma anche il legame speciale che da sempre unisce i grandi protagonisti del calcio milanese.

Il messaggio di Gianfelice Facchetti

Facchetti ha scritto: "La Milano del pallone è sempre stata diversa dal resto del mondo, grazie a storie come questa: riposa in pace, Franco Baresi". Una frase che celebra non solo il campione, ma anche il simbolo che Baresi ha rappresentato per generazioni di tifosi. Capitano del Milan per molti anni, il difensore rossonero è stato un esempio di fedeltà, leadership e classe, diventando una delle figure più amate nella storia del club. Il ricordo di Gianfelice Facchetti sottolinea ancora una volta come certe leggende riescano ad andare oltre i colori delle maglie, unendo tifosi e avversari nel riconoscimento di una grandezza sportiva senza tempo.