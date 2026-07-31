Cuti Romero e l’Inter: come finirà questo capitolo? Difficile dirlo allo stato attuale delle cose. Un po' di ottimismo emerge dall'indiscrezione di Sportitalia, secondo cui la dirigenza nerazzurra ha raggiunto con il calciatore un’intesa di massima sull’ingaggio e anche sulle commissioni. La volontà dell'argentino è chiara e non c'è tanta distanza dalla formalizzazione degli accordi. Secondo l'emittente, adesso per l'Inter diventa fondamentale perfezionare una cessione per regalare a Chivu un altro grande acquisto per il reparto arretrato, dopo l'innesto di Stones.