Cuti Romero e l’Inter: come finirà questo capitolo? Difficile dirlo allo stato attuale delle cose. Un po' di ottimismo emerge dall'indiscrezione di Sportitalia, secondo cui la dirigenza nerazzurra ha raggiunto con il calciatore un’intesa di massima sull’ingaggio e anche sulle commissioni. La volontà dell'argentino è chiara e non c'è tanta distanza dalla formalizzazione degli accordi. Secondo l'emittente, adesso per l'Inter diventa fondamentale perfezionare una cessione per regalare a Chivu un altro grande acquisto per il reparto arretrato, dopo l'innesto di Stones.
Sezione: Copertina / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 17:27
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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