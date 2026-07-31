Non ci sono certezze rispetto al numero di maglia che John Stones sceglierà per la sua nuova avventura all'Inter. Il 5, utilizzato praticamente per tutta la carriera, è occupato da Aleksandar Stankovic, motivo per cui l'inglese potrebbe decidere di indossare la maglia 24 nerazzurra, già avuta inizialmente al City, o il 26 dei tempi dell’Everton. Senza escludere un doppio 5, ossia il 55, per duplicare il numero che l'ha (quasi) sempre accompagnato nel corso degli anni, tra club e nazionale. Lo riporta Tuttosport.