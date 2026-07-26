L’avventura di Lois Openda con la maglia della Juventus è ormai giunta ai titoli di coda. Arrivato con grandi aspettative, l’attaccante belga si prepara a lasciare Torino dopo appena una stagione caratterizzata da poche soddisfazioni e numeri al di sotto delle attese. Il bilancio parla di 2 gol in 34 presenze, con un ruolo sempre più marginale nella seconda parte del campionato: negli ultimi due mesi e mezzo, infatti, Openda ha totalizzato soltanto 4 minuti in campo. La nuova destinazione dovrebbe essere il Lione, pronto ad accogliere il centravanti con la formula del prestito con opzione di riscatto.

Openda conferma: "Voglio tornare a giocare"

A confermare l’imminente trasferimento è stato lo stesso giocatore, intervenuto ai microfoni di DAZN Belgio dopo l’amichevole vinta dalla Juventus contro lo Standard Liegi. "Sto molto bene, mi sto preparando a un trasferimento e oggi non volevamo correre rischi. Per me sarà importante ritrovare minutaggio, ho voglia di tornare a giocare a calcio e segnare gol", ha dichiarato il belga.

"La scorsa stagione non è andata bene"

Openda ha ammesso le difficoltà vissute nell’annata appena conclusa: "La stagione scorsa non è andata bene, ma voglio trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche in nazionale". L’attaccante non ha ancora ufficializzato il nome della prossima squadra, ma ha lasciato diversi indizi sul futuro. "Il nuovo club penso che lo sapremo tra qualche giorno, ma sarà un bell’ambiente. In Francia? Può essere che vada in Francia come altrove. Un club bianco e blu? C’è del bianco in ogni caso", ha spiegato Openda.