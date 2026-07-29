In cerca di rinforzi per la rosa di Fabio Pisacane, il Cagliari ha aperto i colloqui con Matteo Darmian, difensore svincolatosi dall'Inter a giugno dopo sei stagioni e tre Scudetti vinti con la maglia nerazzurra. Le negoziazioni sono iniziate per un accordo fino al 2027. Lo riporta Nicolò Schira.

#Cagliari have opened talks for the free agent Matteo #Darmian. Negotiations started for a deal until 2027. #transfers https://t.co/TBk0gKXpc5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2026