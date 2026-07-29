In cerca di rinforzi per la rosa di Fabio Pisacane, il Cagliari ha aperto i colloqui con Matteo Darmian, difensore svincolatosi dall'Inter a giugno dopo sei stagioni e tre Scudetti vinti con la maglia nerazzurra. Le negoziazioni sono iniziate per un accordo fino al 2027. Lo riporta Nicolò Schira.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 21:19
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.